До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Українські учні за кордоном можуть брати участь у Всеукраїнських олімпіадах. Завершується подання заявок

Українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, зможуть узяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі.

ілюстративне фото
Фото: Микола Дзюба

Цього року Міністерство освіти і науки України оновило правила проведення олімпіад і турнірів, щоб створити ще більше можливостей для української молоді, повідомляє урядовий портал.  

Тепер українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, зможуть узяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі — як учасники закордонного округу (додаткової області / регіону).

Як долучитися

Бути не молодшим/-ою за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета.

До 14 листопада 2025 року (включно) заповнити онлайн-форму реєстрації на обрану олімпіаду.

Хто може брати участь

ІІ етап для закордонного округу проводять серед учнів закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої освіти. Його мета — залучити до олімпіадного руху громадян України, які проживають за її межами. Бути зарахованим до українського закладу освіти не обов’язково, достатньо навчатися в іноземному закладі.

Графік проведення ІІ етапу для закордонного округу буде синхронним із графіком в Україні — за київським часом. Конкретні дати буде повідомлено завчасно.

За тиждень до проведення олімпіади зареєстровані учасники отримають інструкцію на електронну адресу, зазначену у формі реєстрації. Вона міститиме вимоги до організації робочого місця, правила подання апеляції, строки оголошення результатів та інші важливі деталі.

Переможці ІІ етапу формують окрему команду з відповідного предмета від закордонного округу для участі в ІІІ етапі.До складу команди може входити до 12 учасників (не більш як троє з кожного класу).
