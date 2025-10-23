Уряд розширив освітній застосунок “Мрія” на дитсадки

Сьогодні уряд оновив постанову щодо розвитку освітньої екосистеми “Мрія”. Відтепер працюємо над новим напрямом — Мрія Дошкілля, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
“Уперше Мрія об’єднує дві освітні ланки — дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової екосистеми, що супроводжує дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти”, — написав Федоров.
Основні зміни:
- Пілотування дошкілля: вихователі зможуть легко вести облік занять, відвідування й харчування, а батьки — бачити досягнення та настрій дитини.
- Впровадження гейміфікації: бізнес зможе підтримувати дітей та молодь через Мрію і надавати бонуси чи корисні пропозиції для навчання.
- Оновлення правил для контенту: матеріали, інтерактиви й відео проходитимуть прозорий відбір за участю держави.