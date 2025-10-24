Головне за ніч та ранок п’ятниці, 24 жовтня: обстріл Херсона, атака на Кіровоградщину, 120 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 120 бойових зіткнень, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли.

Сьогодні, 24 жовтня, близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. За оновленими даними станом на 10:24, кількість жертв зросла до трьох. Ще 14 людей поранені, повідомили в прокуратурі.

Серед поранених – 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя, розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. "Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів", – розповіли в прокуратурі.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Учора через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 – дістали поранення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 120 боїв.

39 з них – на Покровському напрямку.

На Слов’янському та Олександрівському напрямках наші захисники зупинили по 14 ворожих спроб просунутись уперед.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 910 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 135 080 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 24 жовтня російські війська атакували дронами Кіровоградщину.

"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо – без жертв", – повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

Він зазначив, що без світла 19 населених пунктів. Триває ліквідація наслідків.

Уночі зафіксували влучання 47 ворожих БпЛА на 10 локаціях.

Росіяни запустили по Україні 128 дронів, ППО знешкодила 72 із них.

У Сікстинській капелі, розташованій на території держави Ватикан, Папа Римський Лев XIV та король Великої Британії Чарльз III помолилися разом, що стало визначною подією у церковній історії.

Як пише BBC, вперше із 16-ого століття лідер Англіканської церкви та очільник світового католицизму спільно взяли участь у богослужінні. Це знаменує найбільше єднання двох церков з часу їхнього розділення в добу Реформації.

Король Чарльз у супроводі королеви Камілли перебувають у Ватикані з державним візитом, який раніше відкладався через поганий стан здоров'я попереднього Папи Франциска. Монарх та чинний понтифік обмінялися подарунками - цікаво, що Чарльз, відомий своєю любов'ю до мистецтва та релігії, вручив Леву XIV православну ікону.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!