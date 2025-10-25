Російські нафтові компанії після санкцій США здешевшали на понад 5 мільярдів доларів

Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти найбільших російських нафтових компаній призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.

Як пише "Укрінформ", "Лукойл" та "Роснєфть" лише за два дні сумарно втратили понад 5,2 мільярда доларів капіталізації. Ціна однієї акції просіла до мінімуму з травня 2023 року.

Найбагатший мільярдер Росії, олігарх Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій "Лукойла", за рахунок обвалу вартості втратив за дві доби 1 мільярд доларів своїх статків.

Нафтові компанії країни-агресора і так перебували на етапі падіння прибутків - за перше півріччя 2025-ого вони заробили у 2-3 рази менше, ніж за попередній звітний період. Разом з "Лукойлом" та "Роснєфтю" санкції США стосуються і їхніх дочірніх підприємств - загалом 36 по всьому світу.