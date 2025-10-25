Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Російські нафтові компанії після санкцій США здешевшали на понад 5 мільярдів доларів

Найбагатший олігарх Росії за лічені дні втратив мільярд доларів статків.

Російські нафтові компанії після санкцій США здешевшали на понад 5 мільярдів доларів
Фото: EPA/UPG

Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти найбільших російських нафтових компаній призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.

Як пише "Укрінформ", "Лукойл" та "Роснєфть" лише за два дні сумарно втратили понад 5,2 мільярда доларів капіталізації. Ціна однієї акції просіла до мінімуму з травня 2023 року. 

Найбагатший мільярдер Росії, олігарх Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій "Лукойла", за рахунок обвалу вартості втратив за дві доби 1 мільярд доларів своїх статків.

Нафтові компанії країни-агресора і так перебували на етапі падіння прибутків - за перше півріччя 2025-ого вони заробили у 2-3 рази менше, ніж за попередній звітний період. Разом з "Лукойлом" та "Роснєфтю" санкції США стосуються і їхніх дочірніх підприємств - загалом 36 по всьому світу.
