Речник Повітряних сил заявив, що українське ППО здатне перехоплювати КАБи з реактивним двигуном

Юрій Ігнат закликав не підіймати градус напруги.

Речник Повітряних сил заявив, що українське ППО здатне перехоплювати КАБи з реактивним двигуном
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі українського телебачення 25 жовтня заявив, що ворожі керовані авіабомби (КАБи) з реактивним двигуном можуть бути перехоплені засобами протиповітряної оборони України, передає “Радіо Свобода”.  

За його словами, противник зараз поодиноко застосовує ці КАБи з реактивним двигуном у різних регіонах, перевіряючи, як ця зброя працює і як Сили оборони України реагують.

«Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування «Південь» підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип – встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків», – розповів він.

Ігнат закликав не підіймати градус напруги, зазначивши, що Росія застосовує багато авіаційних засобів ураження й продовжує їх удосконалювати та збільшувати їхню дальність. 

Однак, за його словами, Україна разом із західними партнерами також активно розвиває свої оборонні технології.

Як відомо, керовані авіабомби з реактивним двигуном почали долітати, зокрема, до Одещини та Миколаївщини.
