Уночі Росія атакувала Україну 80 безпілотниками, ППО збила 50

У ніч на 10 грудня Росія атакувала Україну 80-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово (РФ), Чауда - (ТОТ АР Криму), близько 50 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі досі перебуває декілька ворожих безпілотників.