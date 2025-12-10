​Петиція до уряду про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Електронна петиція щодо заборони російськомовних версій українських сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Станом на 10:00 середи петицію на сайті Кабміну підтримали 25244 громадянина України.

Російськомовні версії українських сайтів в петиції названо "колоніальним рудиментом" і загрозою інформаційній безпеці України.

Автор петиції Олександр Леоненко вимагає від уряду розробити та подати на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів, зокрема, внесення змін до статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": "Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами". Пропонована зміна: "Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, крім російської.

Також петиція містить вимогу зафіксувати в оновленому законодавстві відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги (штрафи, блокування ресурсу до усунення порушення).

"Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська. Якщо для українців, то всі українці знають українську мову. Це їхній обовʼязок відповідно до частини 1 статті 6 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": "Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою". То який тоді сенс в існуванні російськомовної версії сайтів в Україні?", - сказано в обґрунтуванні петиції.

Російськомовні версії сайтів в Україні досі існують, бо їхня заборона ще не закріплена законом.