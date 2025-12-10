​Петиція до уряду про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Електронна петиція щодо заборони російськомовних версій українських сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Станом на 10:00 середи петицію на сайті Кабміну підтримали 25244 громадянина України.
Російськомовні версії українських сайтів в петиції названо "колоніальним рудиментом" і загрозою інформаційній безпеці України.
Автор петиції Олександр Леоненко вимагає від уряду розробити та подати на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів, зокрема, внесення змін до статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": "Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами". Пропонована зміна: "Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, крім російської.
Також петиція містить вимогу зафіксувати в оновленому законодавстві відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги (штрафи, блокування ресурсу до усунення порушення).
"Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська. Якщо для українців, то всі українці знають українську мову. Це їхній обовʼязок відповідно до частини 1 статті 6 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": "Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою". То який тоді сенс в існуванні російськомовної версії сайтів в Україні?", - сказано в обґрунтуванні петиції.
Російськомовні версії сайтів в Україні досі існують, бо їхня заборона ще не закріплена законом.
- Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності ще 2019 року. Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.
- З липня 2021 року набули чинності нові положення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які стосуються насамперед сфери культури. Саме ці положення намагалися відтермінувати деякі депутати. Відповідний законопроєкт і правки до вже чинних законів пропонували до кількох законопроєктів. Усі спроби були або відкликані, або відхилені.