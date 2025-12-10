На Херсонщині 9 людей дістали поранень через російські обстріли

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових будинках.

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постриаждали дев'ять людей. .

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Киселівка, Приозерне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Новодмитрівка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Надіївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Чарівне, Урожайне, Милове, Українка, Високе, Нововоронцовка, Бургунка, Зміївка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі та приватні автомобілі.

Учора зі звільнених громад регіону евакуювали трьох людей.