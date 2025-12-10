Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
На Херсонщині 9 людей дістали поранень через російські обстріли

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових будинках. 

На Херсонщині 9 людей дістали поранень через російські обстріли
Фото: Вікіпедія

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постриаждали дев'ять людей. .

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Киселівка, Приозерне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Новодмитрівка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Надіївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Чарівне, Урожайне, Милове, Українка, Високе, Нововоронцовка, Бургунка, Зміївка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі та приватні автомобілі.

Учора зі звільнених громад регіону евакуювали трьох людей. 
