В умовах постійних змін саме дистанційне навчання стало найбільш стабільним, сучасним та ефективним освітнім форматом. Він пропонує школярам гнучкість, безпеку, інтерактивність та індивідуалізацію. Проте в багатьох батьків часто виникають побоювання щодо того, чи зможе їхня дитина залишатися мотивованою та зацікавленою під час навчання. Ось кілька дієвих порад, які зроблять дистанційну освіту комфортною та результативною.

Створіть комфортний простір для навчання

Одна з основних переваг дистанційної освіти — можливість створити індивідуальний комфортний навчальний простір. Якщо школяр має можливість здобувати знання не тоді, коли треба, а в найзручніший для себе час, це дає відчуття самостійності та відповідальності за власний результат. Важливо, щоб батьки:

· Створили вдома зручне та світле місце для навчання дитини, яке насамперед має асоціюватися саме з освітнім процесом. Непридатне місце для занять (наприклад, ліжко чи підлога) — одна з причин низької мотивації.

· Допомогли дитині сформувати чіткий, зрозумілий і зручний графік. Разом із дитиною спробуйте спланувати її навчальний процес так, щоб:

він не заважав іншим активностям;

вистачало часу;

дитина могла вчитися регулярно.

· Забезпечили необхідні інструменти для навчання. Щоб дитина могла вчитися стабільно та без стресу, їй потрібні лише девайс для занять та інтернет.

У першій та найбільшій в Україні дистанційній школі «Оптіма» на зручному й мотивувальному навчальному процесі робиться особливий акцент:

дитина навчається на сучасній інтерактивній платформі у своєму темпі;

платформа доступна 24/7 із постійною технічною підтримкою;

усі матеріали: відеоуроки, тести, ігри та завдання — розроблені так, щоб зацікавити учня та доступно пояснити матеріал.

Допомагайте дитині й підтримуйте її

· Поясніть дитині, що найголовніше в освіті — це здобувати знання та навички. Це сформує любов до навчання та зацікавленість у дослідженні світу, а за цим неодмінно прийдуть хороші результати.

· Давайте дитині розвивати власну самостійність і дисциплінованість. Проте стежте за успіхами, наприклад, через батьківський кабінет.

Кожному школяру важливо відчувати, що його чують і приймають, що він може розраховувати на допомогу. Саме тому в «Оптімі»:

кожна дитина отримує індивідуальний підхід;

вчителі постійно на зв’язку зі школярами;

для кожного учня школи доступні консультації професіонального психолога.

Давайте дитині можливість усебічно розвиватися

Важливо заохочувати позашкільні активності: творчість, спорт, нові хобі, ігри та прогулянки. Коли життя дитини не обертається навколо єдиної шкільної програми, це створює додаткову цінність навчання та зацікавленість у ньому.

Саме за таким принципом побудована освіта в школі «Оптіма». Крім цікавого освітнього процесу, тут доступно безліч можливостей для розвитку та спілкування з однолітками:

вивчення англійської мови на інтерактивній платформі;

екскурсії та поїздки для повноцінної соціалізації;

різноманітні курси та гуртки для розвитку дитини.

Усі ці опції формують у школяра розуміння, що світ не може бути поміщений лише в межі шкільної програми, а це позитивно впливає на бажання навчатися.

Мотивація під час навчання в дистанційній школі — це результат зручного формату, постійної підтримки та комплексного сприйняття освітнього процесу. Саме на цьому й має робити акцент сучасний навчальний заклад, щоб школярі здобували якісні знання та серйозні перспективи.