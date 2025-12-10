Експосадовець Міноборони отримав підозру у продажі списаних військових кораблів

Експосадовець Міноборони та його спільники отримали підозру у продажі списаних військових кораблів, повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, експосадовець мав доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.
Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:
- штучно занизили технічний стан;
- забезпечили занижену оцінку;
- формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.
Збитки державі – понад 900 тис. грн.
Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.