Експосадовець Міноборони отримав підозру у продажі списаних військових кораблів

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Збитки державі оцінені у понад 900 тисяч грн.

Експосадовець Міноборони та його спільники отримали підозру у продажі списаних військових кораблів, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, експосадовець мав доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:

штучно занизили технічний стан;

забезпечили занижену оцінку;

формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі – понад 900 тис. грн.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.