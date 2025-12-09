Влітку цього року Міноборони оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак.

Виробники ОПК отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення своєї діяльності, повідомляє Міністерство оборони України.

За ініціативи відомства влітку цього року оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак. Метою було оперативно спрямувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва.

Паралельно відомство розробляє комплексний план заходів, щоб захистити вітчизняний ОПК від майбутніх ударів. Він передбачає: