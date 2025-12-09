Виробники ОПК отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення своєї діяльності, повідомляє Міністерство оборони України.
За ініціативи відомства влітку цього року оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак. Метою було оперативно спрямувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва.
Паралельно відомство розробляє комплексний план заходів, щоб захистити вітчизняний ОПК від майбутніх ударів. Він передбачає:
- зміну географії виробництва;
- релокацію (дублювання) спроможностей критично важливих підприємств;
- переміщення виробництв із районів, де російська армія застосовує КАБи;
- будівництво підземних виробничих комплексів.