Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

Виробники ОПК отримали 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення діяльності після атак

Влітку цього року Міноборони оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак.

Виробники ОПК отримали 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення діяльності після атак
Українська військова техніка (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони

Виробники ОПК отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення своєї діяльності, повідомляє Міністерство оборони України

За ініціативи відомства влітку цього року оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак. Метою було оперативно спрямувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва.

Паралельно відомство розробляє комплексний план заходів, щоб захистити вітчизняний ОПК від майбутніх ударів. Він передбачає:

  • зміну географії виробництва;
  • релокацію (дублювання) спроможностей критично важливих підприємств;
  • переміщення виробництв із районів, де російська армія застосовує КАБи;
  • будівництво підземних виробничих комплексів.
Теми: , ,
﻿
