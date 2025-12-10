Силам оборони за місяць вдалося зменшити лінію фронту на 35 кілометрів

Зараз вона становить 1218 км.

За місяць лінія фронту завдяки діям Силам оборони зменшилася на 35 кілометрів. Про це головком Олександр Сирський повідомив на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Раніше вона становила 1253 км, а зараз – 1218. Темпи просування окупантів на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 кілометрів на місяць – це дані Institute for the Study of War.

"Наприклад, на Покровському напрямку – близько 1,5 кілометрів", – сказав він.

Ворог має високі втрати: безпілотні сили у листопаді ліквідували рекордні 24 000 осіб.