У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Силам оборони за місяць вдалося зменшити лінію фронту на 35 кілометрів

Зараз вона становить 1218 км. 

Силам оборони за місяць вдалося зменшити лінію фронту на 35 кілометрів
Українська армія
Фото: facebook/Генштаб

За місяць лінія фронту завдяки діям Силам оборони зменшилася на 35 кілометрів. Про це головком Олександр Сирський повідомив на зустрічі з журналістами, передає Суспільне

Раніше вона становила 1253 км, а зараз – 1218. Темпи просування окупантів на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 кілометрів на місяць – це дані Institute for the Study of War. 

"Наприклад, на Покровському напрямку – близько 1,5 кілометрів", – сказав він. 

Ворог має високі втрати: безпілотні сили у листопаді ліквідували рекордні 24 000 осіб. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies