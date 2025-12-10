Сирський: Сили оборони повернули під контроль 13 з 29 км кв. Покровська. На певному етапі оборонців у місті не було

На певному етапі оборони Покровська в межах цього населеного пункту не було українських військових, сказав головком Олександр Сирський на зустрічі з журналістами. Але в середині листопада Сили оборони повернули частину Покровська під контроль і зачистили ділянку на захід від нього.

З 15 листопада в результаті наступу українських військ контроль повернули над 13 км квадратними в межах Покровська. Це майже половина від площі міста.

"На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км", – розповів він.

Чисельність сил окупантів на Покровському напрямку становить 156 000 осіб, і вона продовжує зростати. Сюди ж ворог найактивніше б'є КАБами: 40-50 % всіх ударів.

Росіяни використовують туман і дощ для просування. Сили оборони тим часом утримують важливі позиції.

"Водночас кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі там залишалися. Ідеться про позиції, які ми вже не могли ротувати і повз які просочувався противник. Подальше їх утримання було недоцільне", – сказав головком.

Він додав, що оточення Мирнограда зараз немає.

"Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли", – нагадав він.





Боротьба за Покровськ

У серпні 2025-го президент повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську. Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто.

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.

7 грудня військові повідомили, що проводять зачистку від ворога міської забудови.