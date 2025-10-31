Зеленський: оточення Покровська немає, Росія домінує дронам з одного боку, ми – з іншого

Президент визнав, що через ускладнену логістику українським оборонцям доводиться долати пішки десятки кілометрів, але каже, що росіянам – теж.

Ситуація в Покровську є складною. Росія зосередила на цьому напрямку 170 000 окупантів. Оточення Покровська немає, хоча ситуація напружена з усіх боків.

Станом на ранок змін не було, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Російські військові є у місті, їх “потроху” знищують.

“Треба берегти особовий склад", – сказав він.

Зеленський додав, що оточення допустити не можна. Він стверджує, що росіяни в Покровську не домінують.

“Вони домінують дронами і контролюють догістику. Але при цьому ви повинні розуміти, що ми також домінуємо з іншого боку дронами і також блокуємо їх логістику. Коли ми кажемо, що наші хлопці йдуть 5-10 кілометрів, буває таке, пішки, якщо є насичення велике дронів і технікою не підвезуть хлопців, то ви повинні подивитись на той бік і зрозуміти, звідки руські ідуть пішки”, – сказав він.

За його словами, росіянам до позицій Покровська доводиться йти до 30 кілометрів. Російським військовим поставили завдання захопити місто, бо вони не змогли отримати Куп’янськ. Президент вважає, що Суми і Куп’янськ, Добропілля і Запоріжжя росіяни вже програли.

“Каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він поїде. Всі будуть аплодувати, ми розуміємо, чим закінчиться все”, – сказав Зеленський.

Голова СБУ Василь Малюк додав, що в Покровську росіянам забороняють відступати.

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери.