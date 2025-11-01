Головне за ніч та ранок суботи, 1 листопада: майже 160 боєзіткнень, удар балістикою по Миколаєву

Нічна повітряна атака, 157 бойових зіткнень, бої на Покровському таОлександрівському напрямках, ворожі обстріли, атака на газовидобуток на Полтавщині.

Близько 07:20 ранку російські війська завдали удару по Миколаєву балістичною ракетою, попередньо — «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною.

За попередньою інформацією, загинула одна людина. Ще 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них — дитина, стан якої лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень, майже третина усіх боїв (48) — на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 900 російських окупантів. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 142 730 солдатів.

У ніч на 1 листопада російські окупанти вдарили по одному із об'єктів газовидобувної галузі у Полтавській області.

Повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Станом на 6:02 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Сили ППО знищили 206 із 223 ворожих безпілотників.

Зафіксовані влучання 17 БпЛА на 7 локаціях.

Бійці ГУР завдали удару по військовій інфраструктурі РФ: знищено три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу під Москвою.

Виведено з ладу стратегічний нафтопродуктопровід РФ “Кольцевой”.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна "визнає страждання та несправедливість, які принесли корінним народам Мексики конкістадори".

Як пише Deutsche Welle, урядовець виступив на відкритті виставки мистецтва корінних мексиканських спільнот у Мадриді, зазначивши, що події 500-річної давнини "є частиною нашої спільної історії, яку не можна заперечувати чи забувати".

Виставку було організовано за сприяння президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Глава держави відзначила, що Альбарес став першим іспанським урядовцем, який висловив каяття та жаль щодо дій іспанських завойовників на американському континенті.

Вибачення з боку іспанського МЗС розлютило опозицію в країні. Опоненти провладних соціалістів закликали співвітчизників "не соромитися власної історії", а уряду порадили "перепросити за те, що вони роблять зараз, а не за минуле".

У єгипетській Гізі поблизу Великої Піраміди офіційно відкрили Гранд-музей - за твердженням науковців, найбільше у світі зібрання археологічних пам'яток однієї цивілізації.

Як пише BBC, фонди музею налічують 100 тисяч експонатів, які охоплюють сім тисячоліть історії Єгипту від додинастійного періоду до грецької та римської епох. Площа виставкових залів складає 500 тисяч квадратних метрів, а вартість спорудження перевищила 1 мільярд доларів.

Головна туристична принада нової колекції - перша з часу знаходження археологом Говардом Картером повна демонстрація вмісту гробниці Тутанхамона.

Єгиптологи сподіваються, що у майбутньому колекція буде доповнюватися експонатами, які вдасться повернути на батьківщину з інших музеїв світу.

