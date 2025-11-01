МЗС Іспанії визнало провину конкістадорів перед корінними народами Мексики

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна "визнає страждання та несправедливість, які принесли корінним народам Мексики конкістадори".

Як пише Deutsche Welle, урядовець виступив на відкритті виставки мистецтва корінних мексиканських спільнот у Мадриді, зазначивши, що події 500-річної давнини "є частиною нашої спільної історії, яку не можна заперечувати чи забувати".

Виставку було організовано за сприяння президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Глава держави відзначила, що Альбарес став першим іспанським урядовцем, який висловив каяття та жаль щодо дій іспанських завойовників на американському континенті.

Вибачення з боку іспанського МЗС розлютило опозицію в країні. Опоненти провладних соціалістів закликали співвітчизників "не соромитися власної історії", а уряду порадили "перепросити за те, що вони роблять зараз, а не за минуле".