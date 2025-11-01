Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСвіт

МЗС Іспанії визнало провину конкістадорів перед корінними народами Мексики

Подібна риторика пролунала з Мадрида вперше за п'ять століть.

МЗС Іспанії визнало провину конкістадорів перед корінними народами Мексики
Хосе Мануель Альбарес
Фото: МЗС України у Facebook

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна "визнає страждання та несправедливість, які принесли корінним народам Мексики конкістадори".

Як пише Deutsche Welle, урядовець виступив на відкритті виставки мистецтва корінних мексиканських спільнот у Мадриді, зазначивши, що події 500-річної давнини "є частиною нашої спільної історії, яку не можна заперечувати чи забувати". 

Виставку було організовано за сприяння президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Глава держави відзначила, що Альбарес став першим іспанським урядовцем, який висловив каяття та жаль щодо дій іспанських завойовників на американському континенті.

Вибачення з боку іспанського МЗС розлютило опозицію в країні. Опоненти провладних соціалістів закликали співвітчизників "не соромитися власної історії", а уряду порадили "перепросити за те, що вони роблять зараз, а не за минуле".   
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies