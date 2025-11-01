Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В американському штаті Нью-Мексико стався вибух на НПЗ HF Sinclair Navajo Refinery

Відомо про постраждалих.

Відомо про постраждалих.

В американському штаті Нью-Мексико стався вибух на НПЗ HF Sinclair Navajo Refinery
Фото: ДСНС

У місті Артезія, Нью-Мексико стався вибух на одному з найбільших у штаті нафтопереробних заводів HF Sinclair Navajo Refinery.

Про це пише Associated Press.

"У п'ятницю аварійні бригади відреагували на вибух на нафтопереробному заводі у штаті Нью-Мексико, коли густий дим вирвався з заводу та поширився над районами міста Артезія", — ідеться у повідомленні. 

Трьох людей було доставлено до медичного закладу, інших постраждалих немає.

За словами представниці компанії Корінн Сміт, результати моніторингу повітря на межі підприємства та в найближчій громаді не виявили загрози для населення. Наразі невідомо, чи вплинула подія на виробничу діяльність заводу.

Нафтопереробний завод Navajo Refinery розташований біля головного перехрестя міста, яке з’єднує басейн Перміан на південному сході штату з іншими районами Нью-Мексико. 

Потужність підприємства становить 100 000 барелів сирої нафти на добу, що робить його найбільшим у штаті. Наразі невідомо, наскільки повним було завантаження заводу під час інциденту.
﻿
