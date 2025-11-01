Італійська поліція вилучила $1,5 млрд у алкокомпанії через підозру в ухиленні від сплати податків

У компанії кажуть, що не мають жодного відношення до справи, і що жодна з її дочірніх компаній також не причетна.

Італійська податкова поліція повідомила, що вилучила акції на суму $1,5 млрд у люксембурзької холдингової компанії Lagfin SCA, яка контролює італійську групу алкогольних напоїв Campari, через підозру в ухиленні від сплати податків.

Про це пише Reuters.

Холдингова компанія Lagfin SCA заперечила будь-які правопорушення і заявила, що "енергійно та спокійно захищатиме свою позицію у всіх компетентних інстанціях".

У компанії кажуть, що не мають жодного відношення до справи, і що жодна з її дочірніх компаній також не причетна.Однак, згідно з наказом про арешт майна, який бачило агентство, голова ради директорів Campari Лука Гараволья є серед підозрюваних у поданні фіктивних податкових декларацій разом із компанією Lagfin SCA.

Прокурори Мілана торік розпочали кримінальне розслідування після того, як поліція Guardia di Finanza виявила близько 1 млрд євро несплачених податків за 2018–2020 роки, які, за підозрою, мала сплатити Lagfin.

Згодом розслідування було передано прокуратурі міста Монца, яка і ухвалила рішення про вилучення акцій.

У Lagfin заявили, що компанія володіє понад 80% голосуючих акцій Campari, тому арешт "жодним чином не впливає на статус Lagfin як контрольного акціонера Campari".