Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

Італійська поліція вилучила $1,5 млрд у алкокомпанії через підозру в ухиленні від сплати податків

У компанії кажуть, що не мають жодного відношення до справи, і що жодна з її дочірніх компаній також не причетна.

Італійська поліція вилучила $1,5 млрд у алкокомпанії через підозру в ухиленні від сплати податків
Пляшка Campari та Averna, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Італійська податкова поліція повідомила, що вилучила акції на суму $1,5 млрд у люксембурзької холдингової компанії Lagfin SCA, яка контролює італійську групу алкогольних напоїв Campari, через підозру в ухиленні від сплати податків.

Про це пише Reuters.

Холдингова компанія Lagfin SCA заперечила будь-які правопорушення і заявила, що "енергійно та спокійно захищатиме свою позицію у всіх компетентних інстанціях".

У компанії кажуть, що не мають жодного відношення до справи, і що жодна з її дочірніх компаній також не причетна.Однак, згідно з наказом про арешт майна, який бачило агентство, голова ради директорів Campari Лука Гараволья є серед підозрюваних у поданні фіктивних податкових декларацій разом із компанією Lagfin SCA.

Прокурори Мілана торік розпочали кримінальне розслідування після того, як поліція Guardia di Finanza виявила близько 1 млрд євро несплачених податків за 2018–2020 роки, які, за підозрою, мала сплатити Lagfin.

Згодом розслідування було передано прокуратурі міста Монца, яка і ухвалила рішення про вилучення акцій.

У Lagfin заявили, що компанія володіє понад 80% голосуючих акцій Campari, тому арешт "жодним чином не впливає на статус Lagfin як контрольного акціонера Campari".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies