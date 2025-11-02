Reuters: заводи у Туреччині почали купувати більше неросійської нафти

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини купують більше неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти Росії.

Про це Reuters повідомили джерела.

Анкара є основним покупцем російської сирої нафти разом з Китаєм та Індією. Однак турецькі НПЗ тепер діють за схемою, подібною до індійської. Видання зазначає, що це свідчить про вплив зусиль США, Європейського Союзу та Великої Британії щодо обмеження продажів російської нафти, яка використовується для фінансування війни в Україні.

Один з найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти в Іраку, Казахстані та інших неросійських виробників. Вони мають надійти у грудні, повідомляють джерела.

Згідно з розрахунками Reuters, це обсяг, який становить від 77 000 до 129 000 барелів на день залежно від розміру вантажу. І це означає, що SOCAR використовуватиме менше російської сирої нафти. За даними Kpler, у вересні та жовтні російська нафта становила фактично весь обсяг переробки на заводі – близько 210 000 барелів на день.

Один із чотирьох вантажів – це партія казахстанської KEBCO, така ж за якістю, як російська нафта Urals. Нафтопереробний завод STAR компанії SOCAR імпортував лише один інший вантаж казахстанської марки цього року, а у 2024 році – жодного.

Інший великий турецький нафтопереробний завод – Tupras – збільшує закупівлі неросійських сортів, аналогічних якістю до російської Urals, наприклад, іракських сортів. Tupras, який володіє двома великими нафтопереробними підприємствами у Туреччині, ймовірно, незабаром повністю відмовиться від імпорту російської сирої нафти на одному з цих заводів, щоб мати змогу підтримувати експорт палива до Європи, не порушуючи майбутні санкції ЄС, повідомили два джерела. За їхніми словами, компанія продовжить переробляти російську сиру нафту на іншому нафтопереробному заводі.

Цього року Tupras вже диверсифікував постачання сирої нафти, придбавши свій перший вантаж з Бразилії, і наразі очікує на отримання свого другого вантажу ангольської сирої нафти – вантажу з Мостарди, який має прибути на початку листопада.