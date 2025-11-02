СБУ спільно з Силами оборони успішно відпрацювали по нафтотерміналу в Туапсе, — джерела

СБУ і Сили безпеки та оборони завдали успішних ударів по нафтотерміналу в Туапсе Краснодарського краю. У результаті філігранної роботи, уражено танкер та інфраструктуру порту.
Про це поінформували джерела LB.ua у СБУ.
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе (Краснодарський край, рф).
Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. "Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі", — інформує джерело.
У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснефть».
"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", — наголошує джерело СБУ.
- У ніч на 2 листопада українські безпілотники здійснили масштабну атаку на енергетичні об’єкти Росії. Під ударами опинилися Курська, Липецька, Краснодарська області та місто Орел. Також у Туапсе виникли пожежі, пошкоджений танкер.
- На ТОТ Луганщини Сили оборони атакували чотири підстанції, зокрема в Алчевську.