СБУ спільно з Силами оборони успішно відпрацювали по нафтотерміналу в Туапсе, — джерела

Зафіксовано п'ять влучань безпілотників.

СБУ спільно з Силами оборони успішно відпрацювали по нафтотерміналу в Туапсе, — джерела
Фото: Exilenova+

СБУ і Сили безпеки та оборони завдали успішних ударів по нафтотерміналу в Туапсе Краснодарського краю. У результаті філігранної роботи, уражено танкер та інфраструктуру порту.

Про це поінформували джерела LB.ua у СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе (Краснодарський край, рф).

Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. "Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі", — інформує джерело.

У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснефть».

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", — наголошує джерело СБУ.
﻿
