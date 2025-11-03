Уночі Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та об'єкти логістики армії РФ

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.

Про це розповіли у Генштабі.

На НПЗ зафіксоване влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також оборонці уразили логістичні об’єкти загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражений склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію", – наголосили у Генштабі.