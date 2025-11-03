США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Уночі Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та об'єкти логістики армії РФ

Логістику ворога перебили на тимчасово окупованій Луганщині. 

Атаки по РФ, ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.

Про це розповіли у Генштабі.

На НПЗ зафіксоване влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також оборонці уразили логістичні об’єкти загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражений склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію", – наголосили у Генштабі. 

  • У жовтні Сили оборони вже били по цьому заводу. Перед цим у вересні він теж був атакований безпілотниками.
  • А влітку Саратовський нафтопереробний завод припинив приймання нафти після атаки дронів.
