Bloomberg: Саратовський нафтопереробний завод припинив приймання нафти після атаки дронів

Тривала зупинка Саратовського НПЗ може вплинути на внутрішні постачання бензину.

Bloomberg: Саратовський нафтопереробний завод припинив приймання нафти після атаки дронів
Фото: ТГ-канали

Саратовський нафтопереробний завод, що належить ПАТ "Роснєфть", припинив приймання нафти після атаки безпілотників у неділю. 

Про це з посиланням на джерело пише Bloomberg.

Завод у Саратові став щонайменше третім російським НПЗ, який постраждав від ударів безпілотників цього місяця.

Атака безпілотників 2 серпня пошкодила Новокуйбишевський і Рязанський НПЗ у Росії.

Саратовський нафтопереробний завод, розташований у Поволжі, має проектну потужність переробки близько 140 000 барелів сирої нафти на день. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішні постачання бензину, оскільки попит на паливо демонструє сезонний імпульс зростання, пише агентство.
