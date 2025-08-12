Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Суспільство

Митники не пустили в Україну партію іграшок "Labubu" через порушення прав інтелектуальної власності

Конфіскували 7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників.

Митники не пустили в Україну партію іграшок "Labubu" через порушення прав інтелектуальної власності
Іграшки Labubu
Фото: ДМС

У Закарпатській області митники не пропустили на територію України партію популярних дитячих іграшок "Labubu" у зв'язку із порушенням прав інтелектуальної власності.

Про це повідомили у Державній митній службі. 

Там розповіли, що днями закарпатські митники виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами містить ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку. Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця.

Фальсифіковані іграшки
Фото: ДМС
Фальсифіковані іграшки

"Під час митного оформлення вантажу "іграшки дитячі, брелки, чохли для телефонів та навушників...» (загалом 16850 одиниць товарів китайського походження) інспектори провели його повний огляд та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності", – повідомили у ДМС. 

Невдовзі правовласник торговельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, підтвердив митникам, що ці товари порушують права інтелектуальної власності і мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

Перевірка товару на митниці
Фото: ДМС
Перевірка товару на митниці

Стосовно підприємця з Волинської області склали протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.

А 7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, вилучено. Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень. Справу скерують до суду.
