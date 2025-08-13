Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​​У Києві затримали чоловіка, який від імені керівників ОВА ошукав підприємців на 600 тисяч грн

Підозрюваний просив зробити благодійні внески "на потреби певних підрозділів ЗСУ". 

Фото: Нацполіція

Повідомлено про підозру у шахрайстві мешканцю Києва, який надсилав листи підприємцям начебто від керівників обласних військових адміністрацій, а також створив фейкові Телеграм-канали посадовців з їх фото.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Від імені керівників кількох ОВА підозрюваний просив зробити благодійні внески "на потреби певних підрозділів ЗСУ". У листах вказувались реквізити рахунків, куди саме потрібно перераховувати гроші. Таким чином йому перерахували щонайменше 600 тис. гривень.

У прокуратурі зазначили, що посадовці, від імені яких розсилались такі листи, публічно заявляли про шахрайство та просили не реагувати на такі прохання.

Фото: Нацполіція

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК, а саме - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, досудове розслідування триває.
﻿
