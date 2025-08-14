Один із затриманих на Одещині

На Одещині військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка коригувала повітряні атаки РФ по об’єктах оборонної інфраструктури на півдні України.

Як повідомили у СБУ, у результаті багатоетапної спецоперації затримали чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом (старшим агентом) групи.

Фігуранти готували для ворога координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки рашистів в обхід української ППО.Резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Для дистанційного вербування чоловіка окупанти задіяли його знайомого з Криму, який співпрацює з російською спецслужбою і є наближеним до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Моркова.

Згодом за інструкцією фсб чоловік сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину – продавчиню в місцевому магазині.

Агенти шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони. Також вони у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині.

Зібрані дані передавали резиденту під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

Співробітники СБУ викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі.

Слідчі СБУ повідомили учасникам групи про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

