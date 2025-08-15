На Дніпропетровщині росіяни понівечили будинки, ЛЕП і гаражі. Постраждав чоловік

У Дніпропетровській області російські війська понівечили будинки, ЛЕП і гаражі. Постраждав чоловік.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Ще кілька разів увечері та вранці агресор цілив по Нікопольщині: райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Атакував FPV-дронами та артилерією.

Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через учорашній удар КАБами по Межівській громаді постраждав 55-річний чоловік. Понівечені інфраструктура, житлові будинки – по 5 багатоквартирних і приватних. Побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російського удару