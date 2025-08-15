РЖД у вогні
Суспільство Війна

На Дніпропетровщині росіяни понівечили будинки, ЛЕП і гаражі. Постраждав чоловік

Вночі ППО збила над областю ворожий дрон. 

На Дніпропетровщині росіяни понівечили будинки, ЛЕП і гаражі. Постраждав чоловік
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області російські війська понівечили будинки, ЛЕП і гаражі. Постраждав чоловік. 

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Ще кілька разів увечері та вранці агресор цілив по Нікопольщині: райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Атакував FPV-дронами та артилерією. 

Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через учорашній удар КАБами по Межівській громаді постраждав 55-річний чоловік. Понівечені інфраструктура, житлові будинки – по 5 багатоквартирних і приватних. Побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач.

Наслідки російського удару
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського удару

  • Російська армія продовжує спроби прориву та закріплення на Новопавлівському напрямку, щоб вийти в напрямку адмінмежі Дніпропетровської області. 
