Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків та 2 одиниці спецтехніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 069 050 (+1010) осіб
- танків – 11112 (+6) од
- бойових броньованих машин – 23135 (+2) од
- артилерійських систем – 31540 (+42) од
- РСЗВ – 1467 (+0) од
- засоби ППО – 1207 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137)
- спеціальна техніка – 3942 (+2)
Дані уточнюються.