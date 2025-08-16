На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 російських окупантів

Також знищено 6 ворожих танків, понад 40 артилерійських систем та 2 одиниці спецтехніки.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 російських окупантів
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків та 2 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 069 050 (+1010) осіб
  • танків  – 11112 (+6) од
  • бойових броньованих машин – 23135 (+2) од
  • артилерійських систем  – 31540 (+42) од
  • РСЗВ  – 1467 (+0) од
  • засоби ППО  – 1207 (+0) од
  • літаків  – 422 (+0) од
  • гелікоптерів  – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 51342 (+152)
  • крилаті ракети  – 3558 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 58733 (+137)
  • спеціальна техніка  – 3942 (+2)

Дані уточнюються.
﻿
