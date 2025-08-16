Сили оборони за добу ліквідували ще 1010 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів, знищили 6 ворожих танків та 2 одиниці спецтехніки.

Також знищено 6 ворожих танків, понад 40 артилерійських систем та 2 одиниці спецтехніки.

