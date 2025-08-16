Генштаб: українським підрозділам вдалося просунутися на Північно-Слобожанському напрямку

Просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

На Північно-Слобожанському напрямку фронту українські війська просунулися вперед.

Про це розповіли у Генштабі.

"Українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

"З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", – наголосили у Генштабі.