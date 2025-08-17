Перед візитом до Трампа: розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих

У Брюсселі розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих, повідомляє BBC.

У ній беруть участь лідери країн НАТО, Євросоюзу та президент України Володимир Зеленський.

Зустріч проводить президент Франції Еммануель Макрон, який подякував всім учасникам, але особливо тим, хто приєднався з Австралії та Японії.

“У нас є кілька цілей”, – заявив Макрон, окреслюючи порядок денний, зокрема “розробку стратегії напередодні візиту Зеленського до Вашингтона завтра”.

На відеодзвінку також можна побачити британського прем’єр-міністра Кіра Стармера, очільницю італійського уряду Джорджу Мелоні та німецького федерального канцлера Фрідріха Мерца.

Поруч зі Зеленським на відео видно очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.