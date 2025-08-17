Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Перед візитом до Трампа: розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих

Зустріч проводить президент Франції Еммануель Макрон.

Перед візитом до Трампа: розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих
Фото: EPA/UPG

У Брюсселі розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих, повідомляє BBC

У ній беруть участь лідери країн НАТО, Євросоюзу та президент України Володимир Зеленський.

Зустріч проводить президент Франції Еммануель Макрон, який подякував всім учасникам, але особливо тим, хто приєднався з Австралії та Японії.

“У нас є кілька цілей”, – заявив Макрон, окреслюючи порядок денний, зокрема “розробку стратегії напередодні візиту Зеленського до Вашингтона завтра”.

На відеодзвінку також можна побачити британського прем’єр-міністра Кіра Стармера, очільницю італійського уряду Джорджу Мелоні та німецького федерального канцлера Фрідріха Мерца. 

Поруч зі Зеленським на відео видно очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

  • Раніше фон дер Ляєн провела у Брюсселі спільний брифінг з Володимиром Зеленським. Вона також заявила, що прибуде 18 серпня разом із українським президентом на переговори із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. 
  • Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Дональдом Трампом. Він назвав телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.
  • The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського завтра.
  • Axios з посиланням на джерела повідомив раніше,що після саміту з Путіним на Алясці Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт «швидко», а саме вже 22 серпня.
