Перед візитом до Трампа: розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих

У Брюсселі розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих, повідомляє BBC.
У ній беруть участь лідери країн НАТО, Євросоюзу та президент України Володимир Зеленський.
Зустріч проводить президент Франції Еммануель Макрон, який подякував всім учасникам, але особливо тим, хто приєднався з Австралії та Японії.
“У нас є кілька цілей”, – заявив Макрон, окреслюючи порядок денний, зокрема “розробку стратегії напередодні візиту Зеленського до Вашингтона завтра”.
На відеодзвінку також можна побачити британського прем’єр-міністра Кіра Стармера, очільницю італійського уряду Джорджу Мелоні та німецького федерального канцлера Фрідріха Мерца.
Поруч зі Зеленським на відео видно очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
- Раніше фон дер Ляєн провела у Брюсселі спільний брифінг з Володимиром Зеленським. Вона також заявила, що прибуде 18 серпня разом із українським президентом на переговори із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні.
- Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Дональдом Трампом. Він назвав телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.
- The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського завтра.
- Axios з посиланням на джерела повідомив раніше,що після саміту з Путіним на Алясці Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт «швидко», а саме вже 22 серпня.