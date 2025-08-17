Очільниця ЄК: тристороння зустріч президентів України, США і РФ має відбутися якнайскоріше, аби зупинити вбивства

"Це найважливіше, чи ми назвемо це припиненням вогню, чи мирною угодою. Зупинити вбивства. Це перше”.

Тристороння зустріч президентів України, США і Росії має відбутися якнайскоріше, аби припинити вбивства (українців, - ред.).

Про це очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільному брифінгу у Брюсселі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Чиновниця відповіла на прохання журналіста прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про те, що “немає жодної необхідності у припиненні вогню і що мирні перемовини повинні початися негайно”.

“Я думаю не термін важливий, а важливий факт – має бути припинення вбивств. Це найважливіше, чи ми назвемо це припиненням вогню, чи мирною угодою. Зупинити вбивства. Це перше”, ‒ заявила вона.

“Ось чому так важливо якомога швидше мати тристоронню зустріч: між президентами України, США і Росії”, ‒ додала єврочиновниця.

Вона зазначила, що важливо, аби були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. “Це не про терміни, це про зміст”, ‒ підкреслила фон дер Ляєн.