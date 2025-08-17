Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільниця ЄК: тристороння зустріч президентів України, США і РФ має відбутися якнайскоріше, аби зупинити вбивства

"Це найважливіше, чи ми назвемо це припиненням вогню, чи мирною угодою. Зупинити вбивства. Це перше”.

Очільниця ЄК: тристороння зустріч президентів України, США і РФ має відбутися якнайскоріше, аби зупинити вбивства
Фото: EPA/UPG

Тристороння зустріч президентів України, США і Росії має відбутися якнайскоріше, аби припинити вбивства (українців, - ред.).

Про це очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільному брифінгу у Брюсселі з українським лідером Володимиром Зеленським. 

Чиновниця відповіла на прохання журналіста прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про те, що “немає жодної необхідності у припиненні вогню і що мирні перемовини повинні початися негайно”.

“Я думаю не термін важливий, а важливий факт – має бути припинення вбивств. Це найважливіше, чи ми назвемо це припиненням вогню, чи мирною угодою. Зупинити вбивства. Це перше”, ‒ заявила вона. 

“Ось чому так важливо якомога швидше мати тристоронню зустріч: між президентами України, США і Росії”, ‒ додала єврочиновниця.

Вона зазначила, що важливо, аби були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. “Це не про терміни, це про зміст”, ‒ підкреслила фон дер Ляєн.

  • Сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч Коаліції охочих, частина її учасників доєднається до зустрічі віртуально.
  • Раніше фон дер Ляєн заявила, що прибуде 18 серпня разом із Володимиром Зеленським на переговори із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. 
  • Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Дональдом Трампом. Він назвав телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.
  • The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського завтра.
  • Axios з посиланням на джерела повідомив раніше,що після саміту з Путіним на Алясці Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт «швидко», а саме вже 22 серпня.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies