Очільниця ЄК: тристороння зустріч президентів України, США і РФ має відбутися якнайскоріше, аби зупинити вбивства

Тристороння зустріч президентів України, США і Росії має відбутися якнайскоріше, аби припинити вбивства (українців, - ред.).
Про це очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільному брифінгу у Брюсселі з українським лідером Володимиром Зеленським.
Чиновниця відповіла на прохання журналіста прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про те, що “немає жодної необхідності у припиненні вогню і що мирні перемовини повинні початися негайно”.
“Я думаю не термін важливий, а важливий факт – має бути припинення вбивств. Це найважливіше, чи ми назвемо це припиненням вогню, чи мирною угодою. Зупинити вбивства. Це перше”, ‒ заявила вона.
“Ось чому так важливо якомога швидше мати тристоронню зустріч: між президентами України, США і Росії”, ‒ додала єврочиновниця.
Вона зазначила, що важливо, аби були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. “Це не про терміни, це про зміст”, ‒ підкреслила фон дер Ляєн.
- Сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч Коаліції охочих, частина її учасників доєднається до зустрічі віртуально.
- Раніше фон дер Ляєн заявила, що прибуде 18 серпня разом із Володимиром Зеленським на переговори із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні.
- Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Дональдом Трампом. Він назвав телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.
- The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського завтра.
- Axios з посиланням на джерела повідомив раніше,що після саміту з Путіним на Алясці Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт «швидко», а саме вже 22 серпня.