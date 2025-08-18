ОГП: на Покровському напрямку російський військовий розстріляв цивільного

В одному з Telegram-каналів опубліковано відео звірства російського військового в районі Родинського Покровського району.

На Покровському напрямку військовий ЗС РФ розстріляв цивільного мешканця. Прокурори розпочали розслідування воєнного злочину.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець зс рф з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину", — ідеться у повідомленні відомства.

Прокурори внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

"Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців рф", — додають в ОГП.