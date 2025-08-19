КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
У Чорнобаївці на Херсонщині через російський артобстріл постраждала дитина

Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею.

У Чорнобаївці на Херсонщині через російський артобстріл постраждав 11-річний хлопчик, який ішов вулицею.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Чорнобаївці через російську атаку постраждала дитина. Близько 10:00 окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею", - йдеться у повідомленні.

Він дістав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Першу допомогу дитині надали сусіди, а згодом бригада швидкої допомоги доставила хлопчика до лікарні.

Як повідомлялося, за минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині постраждали шестеро людей
