Понад 15 людей поранені на Сумщині унаслідок атак ворога

Унаслідок російських атак на Сумщині поранені цивільні. Упродовж доби російські війська здійснили понад 140 обстрілів по 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.
Про це повідомили у ОВА.
У Середино-Будській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранені 2 чоловіків: 54-річного чоловіка з важкими пораненнями госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Також постраждав 40-річний мешканець, він у лікарні, стан – середньої тяжкості.
В Охтирській громаді через удар БПЛА поранені 12 мирних жителів, з них 2 дитини.
У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару БпЛА поранено 2 мирних жителів.
Також унаслідок ударів БпЛА по території Сумської громади 18 серпня травмовано двох мирних жителів 2009 року народження.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ:
- понад 50 ударів КАБів;
- до 20 ударів РСЗВ;
- 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;
- у Лебединській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено підвальне приміщення домогосподарства;
- у Сумській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;
- у Кириківській громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, адміністративну будівлю;
- в Охтирській громаді пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 13 приватних будинків, нежитлові приміщення;
- у Миколаївській сільській громаді зруйновано приватний будинок.
Вдалося евакуювати 14 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 55 хвилин.
- Нещодавно росіяни вдарили чотирма безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумщини.