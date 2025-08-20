Понад 15 людей поранені на Сумщині унаслідок атак ворога

Війська РФ завдали ударів по 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Унаслідок російських атак на Сумщині поранені цивільні. Упродовж доби російські війська здійснили понад 140 обстрілів по 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Про це повідомили у ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранені 2 чоловіків: 54-річного чоловіка з важкими пораненнями госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Також постраждав 40-річний мешканець, він у лікарні, стан – середньої тяжкості.

В Охтирській громаді через удар БПЛА поранені 12 мирних жителів, з них 2 дитини.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару БпЛА поранено 2 мирних жителів.

Також унаслідок ударів БпЛА по території Сумської громади 18 серпня травмовано двох мирних жителів 2009 року народження.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ:

понад 50 ударів КАБів;

до 20 ударів РСЗВ;

10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;

у Лебединській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено підвальне приміщення домогосподарства;

у Сумській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;

у Кириківській громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, адміністративну будівлю;

в Охтирській громаді пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 13 приватних будинків, нежитлові приміщення;

у Миколаївській сільській громаді зруйновано приватний будинок.

Вдалося евакуювати 14 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 55 хвилин.