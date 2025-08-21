«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Лев XIV закликав молитися за мир в Україні та Палестині

"Народи мають знайти дорогу миру".

Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV наприкінці загальної авдієнції у Ватикані закликав вірян Римо-католицької церкви провести найближчу п'ятницю, 22 серпня, у молитвах та пості заради миру в Україні та на Близькому Сході.

Як пише Vatican News, понтифік нагадав, що у літургійному календарі церкви наступна п'ятниця є днем спомину Діви Марії Цариці Миру. Папа попросив "благати Господа, щоб він дарував нам мир та справедливість і витер сльози тих, хто страждають через збройні конфлікти, що тривають у Святій Землі, в Україні та інших регіонах світу, і дав народам знайти дорогу миру".

Лев XIV також звернувся до польських паломників, які мають намір відвідати святиню у Ченстохові, з проханням "включити у наміри ваших благань дар миру, беззбройного та оббеззброюючого, для всього світу, а особливо для України і Палестини". 
