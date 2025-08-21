Папа Лев XIV закликав молитися за мир в Україні та Палестині

Папа Римський Лев XIV наприкінці загальної авдієнції у Ватикані закликав вірян Римо-католицької церкви провести найближчу п'ятницю, 22 серпня, у молитвах та пості заради миру в Україні та на Близькому Сході.

Як пише Vatican News, понтифік нагадав, що у літургійному календарі церкви наступна п'ятниця є днем спомину Діви Марії Цариці Миру. Папа попросив "благати Господа, щоб він дарував нам мир та справедливість і витер сльози тих, хто страждають через збройні конфлікти, що тривають у Святій Землі, в Україні та інших регіонах світу, і дав народам знайти дорогу миру".

Лев XIV також звернувся до польських паломників, які мають намір відвідати святиню у Ченстохові, з проханням "включити у наміри ваших благань дар миру, беззбройного та оббеззброюючого, для всього світу, а особливо для України і Палестини".