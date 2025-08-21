«Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті», - заявив глава держави.

Росія намагається уникнути переговорів із Україною задля припинення війни.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 серпня.

Він згадав атаку РФ по американському підприємству на Закарпатті і наголосив, що «росіяни точно знали, куди б’ють, і це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях».

«Якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді – відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Є два формати, у яких реально досягти прогресу. Це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат – Україна та Росія. І тристоронній – Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку Президенту Трампу. Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті», - сказав глава держави.

Президент додав, що окупанти запускають ракети і дрони поруч із кордонами НАТО і ЄС і висловив очікування на реакцію світу.

«Російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати», - заявив Зеленський.

Він наголосив, що «треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє».