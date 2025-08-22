​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 750 цілей росіян

Український БпЛА перед вилітом на завдання

Впродовж доби 21-22 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 757 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

174 одиниці особового складу, з яких 89 – ліквідовано;

30 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів;

11 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, було знищено 51 безпілотний літальний апарат противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 26 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 16 013 цілей, з яких 3 667 – особовий склад противника.