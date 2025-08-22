​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 750 цілей росіян

Впродовж доби 21-22 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 757 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 174 одиниці особового складу, з яких 89 – ліквідовано;
- 30 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів;
- 11 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.
Крім того, було знищено 51 безпілотний літальний апарат противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 26 точок вильоту операторів БпЛА.
Загалом у серпні знищено/уражено 16 013 цілей, з яких 3 667 – особовий склад противника.