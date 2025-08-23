Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося 71 бойове зіткнення

На Покровському напрямку росіяни 23 рази намагалися просунутися до українських позицій.

Станом на 16.00 23 серпня на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти зі своєї території завдали артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Клюси, Гута-Студенецька Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Біла Береза Сумської області; також авіаударів зазнали Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі атакував позиції Сил оборони, бої тривають. Також ворог завдав 4 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 13 керованих авіабомб, та здійснив 82 обстріли, один із яких – із реактивної системи залпового вогню. В той же час українські підрозділи здійснили активні дії, мали успіх на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському відбулися два боєзіткнення.

На Куп’янському ворог протягом дня три рази намагався просунутися до наших позицій у районах Западного, Загризового та в напрямку Куп’янська. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському українські захисники відбили сім наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі та у бік Шандриголового, Дронівки; ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському українські воїни відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському українські військові відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення тривають. Ворог атакував в районі Часового Яру та в напряму Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському та Гуляйпільському на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.