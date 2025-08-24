У Софійському соборі відбулася міжконфесійна молитва за Україну

"Святі отці помолилися за мир, свободу й процвітання України, звільнення полонених і зцілення поранених, за силу й підтримку для українських захисників".

З нагоди Дня Незалежності у Софіївському соборі відбулася спільна молитва, у якій взяли участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська, йдеться на сайті президента.

Молитви виголосили предстоятель Православної церкви України Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви Святослав, муфтій Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім, керівник Київсько-Житомирської єпархії Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок і заступник генерального секретаря Українського Біблійного товариства Анатолій Райчинець.

На заході були присутні президент Української уніонної конференції Церкви адвентистів сьомого дня Роман Проданюк, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Сергій Локшин, старший єпископ Української євангельської церкви Олександр Зайцев, єпископ Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Павло Шварц, єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, Верховний муфтій Криму Айдер Рустемов, представник іудейських релігійних організацій України Авраам Елімелех Блайх та заступник єпископа Закарпатської реформаторської церкви В’ячеслав Ключкей.

Участь у молитві за Україну взяли також представники іноземних релігійних організацій, зокрема американський євангельський пастор Центру віри “Жнива” Марк Бернс і виконавчий директор організації “Сумка самаритянина” Едвард Грем.

“Святі отці помолилися за мир, свободу й процвітання України, благословення для українського народу, звільнення полонених і зцілення поранених, за силу й підтримку для українських захисників”, ‒ йдеться у пресрелізі.