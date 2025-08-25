Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоПодії

У Запоріжжі викрили "сімейний підряд" адвокатів, які займалися схемами для ухилянтів

Вони продавали ухилянтам пакет фальшивих документів за 5,5 тис. доларів США.

У Запоріжжі викрили "сімейний підряд" адвокатів, які займалися схемами для ухилянтів
Фото: СБУ

У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації - військовозобов’язаним продавали фіктивні меддовідки про нібито інвалідність родичів для отримання відстрочки від призову.

Про це повідомляє Служба безпеки.

За матеріалами справи, оборудку організувала місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом та його дружиною, які також займалися адвокатурою. Під час обшуку в них та їхніх спільників виявлено 4,7 млн у гривневому еквіваленті. Серед знайденої готівки – 641 тис. російських рублів.

"Зловмисники працювали в одному офісі, а для реалізації схеми залучили знайомих лікарів, які за гроші безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів. Потім готову підробку подавали до органів місцевого самоврядування. Там «підключали» особисті зв’язки, за допомогою яких ділки отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за фейковими особами з інвалідністю", - зазначили в СБУ.

Після отримання всіх "підписів" фігуранти продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за 5,5 тис. доларів США з клієнта.

Правоохоронці задокументували схему і затримали організаторку-адвокатку. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Тривають слідчі дії для оголошення підозр усім учасникам оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies