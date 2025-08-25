У Запоріжжі викрили "сімейний підряд" адвокатів, які займалися схемами для ухилянтів

У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації - військовозобов’язаним продавали фіктивні меддовідки про нібито інвалідність родичів для отримання відстрочки від призову.

Про це повідомляє Служба безпеки.

За матеріалами справи, оборудку організувала місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом та його дружиною, які також займалися адвокатурою. Під час обшуку в них та їхніх спільників виявлено 4,7 млн у гривневому еквіваленті. Серед знайденої готівки – 641 тис. російських рублів.

"Зловмисники працювали в одному офісі, а для реалізації схеми залучили знайомих лікарів, які за гроші безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів. Потім готову підробку подавали до органів місцевого самоврядування. Там «підключали» особисті зв’язки, за допомогою яких ділки отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за фейковими особами з інвалідністю", - зазначили в СБУ.

Після отримання всіх "підписів" фігуранти продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за 5,5 тис. доларів США з клієнта.

Правоохоронці задокументували схему і затримали організаторку-адвокатку. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Тривають слідчі дії для оголошення підозр усім учасникам оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.