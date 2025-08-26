Голова КМВА затвердив правила для водних скутерів та каяків

У Києві запровадять правила руху на воді для скутерів і каяків.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Звертаються кияни з питаннями: а як так, чому на воді поруч плавають на каяках та ганяють на водних скутерах? У прибережній смузі небезпечні плавзасоби, а на березі – дітки. Чому за це нікого не карають? Це травмонебезпечно і це неповага до киян. Ми почали розбиратися. І виявилось, що місцевих правил в Києві просто немає. Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві - або проспали, або не захотіли", - написав він у Telegram.

Ткаченко зазначив, що наразі в КМВА напрацювали такі правила для Києва, погодили їх з Адміністрацією судноплавства і сьогодні він їх підписав.

Текст розпорядження згодом зʼявиться на офіційному порталі Києва.

"Тепер маємо зафіксувати, що будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобів для розваг на воді. І безпекова складова буде в пріоритеті. А порушників поліція притягатиме до відповідальності", - наголосив Ткаченко.

Раніше голова КМВА анонсував боротьбу з “дрифтерами” та “гонщиками” на столичних дорогах.