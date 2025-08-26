Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоЖиття

Голова КМВА затвердив правила для водних скутерів та каяків

Порушників поліція притягатиме до відповідальності.

Голова КМВА затвердив правила для водних скутерів та каяків
Ілюстративне фото: річка Дніпро у Києві
Фото: Вікіпедія

У Києві запровадять правила руху на воді для скутерів і каяків. 

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Звертаються кияни з питаннями: а як так, чому на воді поруч плавають на каяках та ганяють на водних скутерах? У прибережній смузі небезпечні плавзасоби, а на березі – дітки. Чому за це нікого не карають? Це травмонебезпечно і це неповага до киян. Ми почали розбиратися. І виявилось, що місцевих правил в Києві просто немає. Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві - або проспали, або не захотіли", - написав він у Telegram.

Ткаченко зазначив, що наразі в КМВА напрацювали такі правила для Києва, погодили їх з Адміністрацією судноплавства і сьогодні він їх підписав.

Текст розпорядження згодом зʼявиться на офіційному порталі Києва.

"Тепер маємо зафіксувати, що будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобів для розваг на воді. І безпекова складова буде в пріоритеті. А порушників поліція притягатиме до відповідальності", - наголосив Ткаченко.

Раніше голова КМВА анонсував боротьбу з “дрифтерами” та “гонщиками” на столичних дорогах
