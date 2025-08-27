Що відомо про ракету «Фламінго»?
На Київщині затримали працівника хімзаводу за підозрою у коригуванні ворожих ударів у низці регіон України

Йому загрожує довічне.

На Київщині затримали працівника хімзаводу за підозрою у коригуванні ворожих ударів у низці регіон України
Фото: СБУ

На Київщині затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки рашистів по Україні, повідомляє СБУ. 

Як зазначає відомство, основним завданням фігуранта був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

Під керівництвом ФСБ він здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА.

Одночасно агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на «відсторонені» теми.

Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого «прильоту» на Київщині.

Також Служба безпеки вжила заходів із убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими «звітними» матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів. 

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
