Зеленський про нічний обстріл: відомо про щонайменше 8 загиблих і десятки поранених. Чекаємо реакції КНР і Угорщини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок нічоного російського обстрілу відомо про щонайменше вісім загиблих людей і десятки поранених.

"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав він у телеграмі.

За словами глави держави, люди досі можуть бути під завалами.

Президент наголосив, що сьогоднішній ракетно-дроновий обстріл є "чіткою відповіддю всім у світі", хто закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії.

"Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", – зазначив глава держави.

Він додав, що зараз очікують на реакцію Китаю, оскільки Пекін неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Також чекають на реакцію Угорщини.

"Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", – написав Зеленський і додав, що зараз саме час "нових жорстких санкцій" проти Росії за все, що вона робить.

"Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна памʼять усім жертвам Росії", – резюмував президент.