Кабмін видав розпорядження про обов'язкову згоду військових на проведення масових заходів

У КМВА уточнили: це не заборона мітингів.

Кабмін видав розпорядження про обов'язкову згоду військових на проведення масових заходів
Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підписала доручення керівникам виконавчих органів влади у разі проведення масових та урочистих заходів погоджувати їх із військовим командуванням у відповідних регіонах, а у Києві - безпосередньо з Генеральним штабом ЗСУ.

Документ потрапив до журналістів "Української правди". Він посилається на статтю 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", що визначає повноваження військового командування та військових адміністрацій щодо тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram заперечив твердження, що метою дій Кабміну була заборона проведення мітингів. За його словами, розпорядження стосується лише культурних масових заходів.
