«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни поранили на Сумщині трьох цивільних

Одну з жінок шпиталізували з тяжкими травмами.

​Росіяни поранили на Сумщині трьох цивільних
Наслідки російського обстрілу Сумської області 29 серпня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Російська окупаційна армія 29 серпня завдала ударів по мирним мешканцям Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зокрема, російський КАБ влучив у житловий будинок у селі Зноб-Новгородської громади Шосткинського району. Внаслідок авіаудару спалахнула пожежа, будинок згорів, також пошкоджені сусідні домогосподарства.

Поранення отримала 57-річна власниця будинку, яку госпіталізували з тяжкими травмами.

Крім того, у Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок удару дрона поранені двоє людей. 62-річного чоловіка та 30-річну жінку госпіталізували, їм надають медичну допомогу.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies