​Росіяни поранили на Сумщині трьох цивільних

Російська окупаційна армія 29 серпня завдала ударів по мирним мешканцям Сумської області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Зокрема, російський КАБ влучив у житловий будинок у селі Зноб-Новгородської громади Шосткинського району. Внаслідок авіаудару спалахнула пожежа, будинок згорів, також пошкоджені сусідні домогосподарства.
Поранення отримала 57-річна власниця будинку, яку госпіталізували з тяжкими травмами.
Крім того, у Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок удару дрона поранені двоє людей. 62-річного чоловіка та 30-річну жінку госпіталізували, їм надають медичну допомогу.