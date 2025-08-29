​Росіяни поранили на Сумщині трьох цивільних

Одну з жінок шпиталізували з тяжкими травмами.

Російська окупаційна армія 29 серпня завдала ударів по мирним мешканцям Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зокрема, російський КАБ влучив у житловий будинок у селі Зноб-Новгородської громади Шосткинського району. Внаслідок авіаудару спалахнула пожежа, будинок згорів, також пошкоджені сусідні домогосподарства.

Поранення отримала 57-річна власниця будинку, яку госпіталізували з тяжкими травмами.

Крім того, у Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок удару дрона поранені двоє людей. 62-річного чоловіка та 30-річну жінку госпіталізували, їм надають медичну допомогу.