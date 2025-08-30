У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік

У Львові сьогодні вбили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. У поліції зазначили, що близько опівдня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину, за уточненими даними, у Франківському районі міста.

Внаслідок травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці сказали, що це відомий “громадський та політичних діяч 1971 року народження”, але імені не назвали.

“Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством”, – йдеться у повідомленні.

За даними джерел ЛБ, йдеться про Андрія Парубія – чинного депутата, колишнього голову Верховної Ради. Інформацію про вбивство політика уже підтвердив президент Володимир Зеленський.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", – сказав він.

Голова Львівської ОВА повідомив, що Парубій помер до прибуття медиків.

Андрій Парубій

Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету “Львівська Політехніка” за фахом “політологія та соціологія”. У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в "Свободу", йдеться в біографічній довідці Руху ЧЕСНО.

В 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона". У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації "харківських угод".

У 2012 році Парубій вийшов з "Нашої України" і приєднався до "Фронту змін". В 2012 році обрався дО ВР від "Батьківщини" як безпартійний.

В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.