На Одещині росіяни цілили у чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК

В Одеській області під час нічного обстрілу атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.
- Ворог вночі масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії.
- Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів.