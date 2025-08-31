На Одещині росіяни цілили у чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК

Енергетики розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволів від військових.

В Одеській області під час нічного обстрілу атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.