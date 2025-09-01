У Києві зафіксували підвищену кількість пилу в повітрі

Киянам порадили зачинити вікна і обмежити перебування просто неба.

У Києві у зв'язку з погодою 1 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Йдеться про підвищену концентрацію пилу, повідомили в КМДА.

Ймовірною причиною є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. До поліпшення ситуації киянам порадили:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Слідкувати за станом повітря можна в додатку "Київ Цифровий".