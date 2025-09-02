У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
На Дніпропетровщині обмежили рух приміських поїздів через обстріли

Йдеться про поїзди у сполученні Чаплине – Демурине - Чаплине.

На Дніпропетровщині обмежили рух приміських поїздів через обстріли
Обстріляна росіянами електричка (архівне фото)
Фото: Телеграм Олександра Камишіна

Через активність ворожих обстрілів "Укрзалізниця" обмежує маршрут низки приміських поїздів у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Йдеться про поїзди у сполученні Чаплине – Демурине - Чаплине, які курсуватимуть до/з станції Просяна.

Маршрут поїзд №6148 Чаплине – Демурине було обмежено до станції Просяна. Водночас поїзд №6143 Демурине – Чаплине відправлятиметься зі станції Просяна.

Як повідомлялося, росіян не припиняють обстрілювати громади Дніпропетровщини. Так, 1 вересня, внаслідок ударів загинули троє людей, ще четверо поранені. Під удар ворожого дрона попала бригада енергетиків, яка ремонтувала пошкоджену лінію електропередачі у прифронтовій зоні.
