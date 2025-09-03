Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі зафіксували влучання 3 ракет та 69 ворожих безпілотників

Всього ППО знешкодила 451 ціль противника.

Уночі зафіксували влучання 3 ракет та 69 ворожих безпілотників
ППО ПК "Центр"
Фото: Повітряне командування "Центр"

У ніч на 3 вересня російські війська завдали ракетно-дронового удару по території України. ППО знешкодила 451 ворожу ціль. Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння уламків на 14 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Там зазначили, що у ніч на 3 вересня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 526 засобів повітряного нападу:

  • 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та Чауда на ТОТ Криму;
  • 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря; 
  • 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

  • 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 14 крилатих ракет Калібр;
  • 7 крилатих ракет Х-101.

Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах зазначили, що станом на 09:00 атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.
