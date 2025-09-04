У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула і 6 – постраждали

Росіяни обстрілювали Харків і 11 населених пунктів області.

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула і 6 – постраждали
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 – постраждали.

Як уточнив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Козача Лопань Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік. 

У селищі Малинівка постраждали чоловіки 48, 25, 69,62 років та 50-річна жінка, а у с. Водяне Вільхуватської громади постраждав 47-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА територію Лозівського району. Внаслідок обстрілу від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у м. Лозова та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади. Аварійні бригади проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 12 БпЛА типу «Шахед»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено скління вікон навчального закладу;
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Водяне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь); приватний будинок, 3 автомобілі, електромережі (сел. Малинівка); автобус, будівлю підприємства (м. Чугуїв), ангар свиноферми (с. Лиман);
  • у Лозівському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, електромережі (с. Самійлівка).

У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 140 людей. Залишилися 42 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 1477 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.
